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Омония крупно проиграла Анортосису. Безус вышел в основном составе, Беседин не попал в заявку

Наши за границей
(1 голосов)

Команда двух украинских футболистов

Омония крупно проиграла Анортосису. Безус вышел в основном составе, Беседин не попал в заявку

Фото: Goal News CY

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Кипра состоялся матч 22-го тура между "Анортосисом" и "Омонией". Примечательно, что в составе гостей с первых минут появился украинский легионер Роман Безус. А вот новичок Артем Беседин, который на этой неделе перешел из "Динамо", не попал в заявку.

В итоге "Омония" проиграла 1:4, хотя первой открыла счет. Роман Безус в итоге отыграл 77 минут.

После 22-х туров "Омония" идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.

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В статье: Роман Безус Омония (Никосия)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
02.02.2023 в 21:40
беседін потрапив у заявку прибиральників, інфа 100%
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