Омония крупно проиграла Анортосису. Безус вышел в основном составе, Беседин не попал в заявку
Команда двух украинских футболистов
Фото: Goal News CY
В чемпионате Кипра состоялся матч 22-го тура между "Анортосисом" и "Омонией". Примечательно, что в составе гостей с первых минут появился украинский легионер Роман Безус. А вот новичок Артем Беседин, который на этой неделе перешел из "Динамо", не попал в заявку.
В итоге "Омония" проиграла 1:4, хотя первой открыла счет. Роман Безус в итоге отыграл 77 минут.
После 22-х туров "Омония" идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.
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02.02.2023 в 21:40
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