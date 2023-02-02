Омония крупно проиграла Анортосису. Безус вышел в основном составе, Беседин не попал в заявку

В чемпионате Кипра состоялся матч 22-го тура между "Анортосисом" и "Омонией". Примечательно, что в составе гостей с первых минут появился украинский легионер Роман Безус. А вот новичок Артем Беседин, который на этой неделе перешел из "Динамо", не попал в заявку.

В итоге "Омония" проиграла 1:4, хотя первой открыла счет. Роман Безус в итоге отыграл 77 минут.

После 22-х туров "Омония" идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.