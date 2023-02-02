Лунин попал в заявку Реала на матч с Валенсией. Но не в основной состав

Мадридский "Реал" объявил заявку и стартовый состав на перенесенный матч 17-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".

В заявке нашлось место для украинского вратаря Андрея Лунина. Однако в основе он не вышел. Традиционно для Мадрида ворота будет защищать Куртуа, а Лунин – его дублер.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" семь матчей во всех турнирах.