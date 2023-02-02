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Лунин попал в заявку Реала на матч с Валенсией. Но не в основной состав

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Традиционный расклад для вратаря сборной Украины

Лунин попал в заявку Реала на матч с Валенсией. Но не в основной состав

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UA-Футбол
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Мадридский "Реал" объявил заявку и стартовый состав на перенесенный матч 17-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".

В заявке нашлось место для украинского вратаря Андрея Лунина. Однако в основе он не вышел. Традиционно для Мадрида ворота будет защищать Куртуа, а Лунин – его дублер.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" семь матчей во всех турнирах.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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