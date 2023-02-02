Ребров и Ярмоленко договариваются о досрочном расторжении контрактов с Аль-Айном
Андрей дал согласие вернуться в Динамо
Украинцы "Аль-Айна" – тренер Сергей Ребров и вингер Андрей Ярмоленко договариваются о досрочном расторжении контракта клуба, причем делают это независимо друг от друга.
Как сообщает "ТаТоТаке", сроки возвращения Ярмоленко могут не совпадать со сроками возврата Реброва.
Андрей дал принципиальное согласие на возвращение в "
Отмечается, что "Динамо", при этом, нужно выплатить компенсацию "Аль-Айну", если переход состоится зимой. Клуб ОАЭ таким образом облегчит свою финансовую смету на зарплате игрока.
В случае же, если клубы не договорятся – трансфер состоится летом. Но шансы на этот переход прямо сейчас – более 50%.
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