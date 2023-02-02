  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров и Ярмоленко договариваются о досрочном расторжении контрактов с Аль-Айном
В тренде

Ребров и Ярмоленко договариваются о досрочном расторжении контрактов с Аль-Айном

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Андрей дал согласие вернуться в Динамо

Ребров и Ярмоленко договариваются о досрочном расторжении контрактов с Аль-Айном

Новина українською

Украинцы "Аль-Айна" – тренер Сергей Ребров и вингер Андрей Ярмоленко договариваются о досрочном расторжении контракта клуба, причем делают это независимо друг от друга.

Как сообщает "ТаТоТаке", сроки возвращения Ярмоленко могут не совпадать со сроками возврата Реброва.

Андрей дал принципиальное согласие на возвращение в "Динамо", и его шансы досрочно разорвать контракт с "Аль-Айном" и уже сейчас вернуться в Украину считаются более высокими, чем у Реброва.

Отмечается, что "Динамо", при этом, нужно выплатить компенсацию "Аль-Айну", если переход состоится зимой. Клуб ОАЭ таким образом облегчит свою финансовую смету на зарплате игрока.

В случае же, если клубы не договорятся – трансфер состоится летом. Но шансы на этот переход прямо сейчас – более 50%.

По теме
yellow-arrow
Лунин попал в заявку Реала на матч с Валенсией. Но не в основной состав
yellow-arrow
Омония крупно проиграла Анортосису. Безус вышел в основном составе, Беседин не попал в заявку
yellow-arrow
Малиновский: Отлично попрощался с Гасперини, у нас всегда были хорошие отношения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде