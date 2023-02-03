  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-вингер молодежной сборной Украины сменил клуб в Литве
В тренде

Экс-вингер молодежной сборной Украины сменил клуб в Литве

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист нашел себе новую команду

Экс-вингер молодежной сборной Украины сменил клуб в Литве

Фото: dfkdainava.com

Новина українською

Украинский вингер Артем Радченко нашел себе новый клуб. 28-летний футболист продолжит карьеру в клубе "Дайнава", который играет в чемпионате Литвы.

Трансфер состоялся на правах свободного агента. Зимой у Радченко завершился контракт с другим литовским клубом - "Йонава", в составе которого он отыграл 14 матчей и выполнил 2 ассиста.

Артем - воспитанник харьковского футбола. Ранее он поиграл за "Говерлу", "Николаев", "Победу" и "Металлист". Выступал за молодежную сборную Украины (5 матчей, 2 гола).

По теме
yellow-arrow
Ребров и Ярмоленко договариваются о досрочном расторжении контрактов с Аль-Айном
yellow-arrow
Лунин попал в заявку Реала на матч с Валенсией. Но не в основной состав
yellow-arrow
Омония крупно проиграла Анортосису. Безус вышел в основном составе, Беседин не попал в заявку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Радченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dfkdainava.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде