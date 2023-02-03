Экс-вингер молодежной сборной Украины сменил клуб в Литве
Футболист нашел себе новую команду
Фото: dfkdainava.com
Украинский вингер Артем Радченко нашел себе новый клуб. 28-летний футболист продолжит карьеру в клубе "Дайнава", который играет в чемпионате Литвы.
Трансфер состоялся на правах свободного агента. Зимой у Радченко завершился контракт с другим литовским клубом - "Йонава", в составе которого он отыграл 14 матчей и выполнил 2 ассиста.
Артем - воспитанник харьковского футбола. Ранее он поиграл за "Говерлу", "Николаев", "Победу" и "Металлист". Выступал за молодежную сборную Украины (5 матчей, 2 гола).
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Источник:dfkdainava.com
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