Экс-вингер молодежной сборной Украины сменил клуб в Литве

Украинский вингер Артем Радченко нашел себе новый клуб. 28-летний футболист продолжит карьеру в клубе "Дайнава", который играет в чемпионате Литвы.

Трансфер состоялся на правах свободного агента. Зимой у Радченко завершился контракт с другим литовским клубом - "Йонава", в составе которого он отыграл 14 матчей и выполнил 2 ассиста.

Артем - воспитанник харьковского футбола. Ранее он поиграл за "Говерлу", "Николаев", "Победу" и "Металлист". Выступал за молодежную сборную Украины (5 матчей, 2 гола).