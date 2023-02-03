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ФОТО. Забарный провел первую тренировку с Борнмутом

Наши за границей
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Украинец осваивается в новом коллективе

ФОТО. Забарный провел первую тренировку с Борнмутом

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный постепенно осваивается в "Борнмуте". Новичок "вишен" приступил к полноценной работе с новыми партнерами по команде. 20-летний украинец провел первую тренировку в составе английского клуба.

К слову, Илья может дебютировать за "Борнмут" уже в выездном матче 22-го тура АПЛ против "Брайтона", который возглавляет экс-наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Игра состоится завтра, 4 февраля.

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Напомним, Забарный перешел из киевского "Динамо" в "Борнмут" в последний день зимнего трансферного окна. Футболист подписал соглашение сроком на 5,5 лет, до лета 2028 года.

Финансовые условия сделки не разглашались, но по данным СМИ, клуб АПЛ заплатил 25 млн фунтов плюс бонусы, к тому же киевляне получат 20% от суммы последующей продажи игрока.

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Фото: afcb.co.uk

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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Комментарии (1)
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свалява city (свалява)
03.02.2023 в 13:48
25 річний? Йому повних 20 років
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