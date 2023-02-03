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Пети: Рад ли Мудрик переходу в Челси? Я не уверен

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Легенда Арсенала прокомментировал переход украинца в Челси

Пети: Рад ли Мудрик переходу в Челси? Я не уверен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Арсенала", чемпион мира-1998 Эмманюэль Пети поделился мыслями о трансфере Михаила Мудрика в "Челси".

"Мне понравилось, как Мудрик сыграл против "Ливерпуля" в своем дебютном матче. Я думаю, что он привнес что-то новое в игру "Челси". Он показал, что очень быстро обращается с мячом. Он показал, что не испугался, сразу взял на себя ответственность. Он хотел оказать давление на защитников.

Это все еще большая авантюра на будущее. Сначала он хотел перейти в "Арсенал", но оказался в "Челси", поэтому мой вопрос: "Он рад этому?" Я не уверен.

Но определенно он добавит качества "Челси". Я надеюсь, что он добьется успеха в новой команде", – сказал Пети.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Эммануэль Пети Михаил Мудрик
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Источник:
Metro

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