Пети: Рад ли Мудрик переходу в Челси? Я не уверен

Экс-игрок " Арсенала ", чемпион мира-1998 Эмманюэль Пети поделился мыслями о трансфере Михаила Мудрика в "Челси".

"Мне понравилось, как Мудрик сыграл против "Ливерпуля" в своем дебютном матче. Я думаю, что он привнес что-то новое в игру "Челси". Он показал, что очень быстро обращается с мячом. Он показал, что не испугался, сразу взял на себя ответственность. Он хотел оказать давление на защитников.

Это все еще большая авантюра на будущее. Сначала он хотел перейти в "Арсенал", но оказался в "Челси", поэтому мой вопрос: "Он рад этому?" Я не уверен.

Но определенно он добавит качества "Челси". Я надеюсь, что он добьется успеха в новой команде", – сказал Пети.