Пети: Рад ли Мудрик переходу в Челси? Я не уверен
Легенда Арсенала прокомментировал переход украинца в Челси
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Экс-игрок "
"Мне понравилось, как Мудрик сыграл против "Ливерпуля" в своем дебютном матче. Я думаю, что он привнес что-то новое в игру "Челси". Он показал, что очень быстро обращается с мячом. Он показал, что не испугался, сразу взял на себя ответственность. Он хотел оказать давление на защитников.
Это все еще большая авантюра на будущее. Сначала он хотел перейти в "Арсенал", но оказался в "Челси", поэтому мой вопрос: "Он рад этому?" Я не уверен.
Но определенно он добавит качества "Челси". Я надеюсь, что он добьется успеха в новой команде", – сказал Пети.
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