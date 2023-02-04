Худшая оценка среди игроков обеих команд. Эксперты низко оценили игру Мудрика в матче с Фулхэмом
Украинец вышел в основном составе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура АПЛ "Челси" на своем поле сыграл против "Фулхэма". Это был первый домашний матч для Михаила Мудрика после перехода в "Челси". Также это был дебют украинца в основном составе аристократов.
Но дебют явно не задался.
Проведя на поле 45 минут (в перерыве Мудрика заменили), Михаил получил от аналитического ресурса Whoscored самую низкую оценку среди игроков обеих команд – 6.0. Только один игрок в составе "Фулхэма" получил такую же оценку как Мудрик (6.0) – Лейвин Курзава. Но он появился на поле на 90+4 минуте.
Скриншот - whoscored.com
В течение матча Михаил Мудрик не нанес ни одного удара, девятнадцать раз прикоснулся к мячу, отдал 16 передач, из которых 11 – точные (69 процентов), ни одной ключевой передачи, ни одной удачной попытки пройти на дриблинге, не выигрывал верховые единоборства, не сделал ни одного перехвата или выноса мяча, трижды вступал в отбор, одна попытка была удачной.
Матч между "Челси" и "Фулхэмом" закончился со счетом 0:0.
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