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Мудрик сам настоял на выходе в старте против Фулхэма, несмотря на простуду

Наши за границей
(2 голосов)

Футболист недавно сильно переболел

Мудрик сам настоял на выходе в старте против Фулхэма, несмотря на простуду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик дебютировал в стартовом составе "аристократов" во вчерашнем поединке против "Фулхэма", однако в перерыве он был заменен.

Как сообщает крупнейший украиноязычный телеграм-канал о “синих”, Мудрик лично настоял на своем выходе в стартовом составе. Однако у него была сильная простуда в течение этой недели, и он не успел полноценно восстановиться.

Во втором тайме на место Михаила вышел еще один новичок "Челси" Чуквунонсо Мадуэке. Он присоединился к команде на пять дней позже украинца, перейдя из ПСВ за 35 миллионов евро. Это был дебют для 20-летнего англичанина.

Следующий поединок "аристократы" сыграют уже в следующее воскресенье на "Стэмфорд Бридж". В рамках 23-го тура "синие" снова выступят в лондонском дерби – на этот раз против "Вест Хэма".

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В статье: Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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caso41
04.02.2023 в 09:25
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-1
MaximSK (Киев)
04.02.2023 в 08:54
Когда ему дают пас, он должен чаще идти в дриблинг или обострять, а сегодня он в таких случаях давал назад, любой игрок может так делать. Если он продолжит в таком же духе, сядет на лавку. Надеюсь он исправится в следующих поединках, ну и в целом Челси сейчас слабая команда.
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