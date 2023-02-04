Мудрик сам настоял на выходе в старте против Фулхэма, несмотря на простуду
Футболист недавно сильно переболел
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик дебютировал в стартовом составе "аристократов" во вчерашнем поединке против "Фулхэма", однако в перерыве он был заменен.
Как сообщает крупнейший украиноязычный телеграм-канал о “синих”, Мудрик лично настоял на своем выходе в стартовом составе. Однако у него была сильная простуда в течение этой недели, и он не успел полноценно восстановиться.
Во втором тайме на место Михаила вышел еще один новичок "Челси" Чуквунонсо Мадуэке. Он присоединился к команде на пять дней позже украинца, перейдя из ПСВ за 35 миллионов евро. Это был дебют для 20-летнего англичанина.
Следующий поединок "аристократы" сыграют уже в следующее воскресенье на "Стэмфорд Бридж". В рамках 23-го тура "синие" снова выступят в лондонском дерби – на этот раз против "Вест Хэма".
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