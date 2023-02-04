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Каррагер: Думаю, Мудрик станет ужасом для защитников

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Известный специалист оценил уровень украинца

Каррагер: Думаю, Мудрик станет ужасом для защитников

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английский футбольный эксперт Джейми Каррагер дал комментарий об игре вингера "Челси" Михаила Мудрика:

"Мудрик сразу показал что-то, когда вышел на поле против "Ливерпуля", который хорошо справился, чтобы сохранить счёт 0:0. Михаил был фантастичен, когда появился в игре. Речь идёт не только о скорости, что было очевидно.

У него очень быстрые ноги, как у Азара, одного из лучших игроков "Челси", которых мы видели в АПЛ. Он принимает мяч в нужных позициях, имеет низкий центр тяжести, видит игроков. Это не о скорости, а о футбольных умениях. Понимание, где находятся его партнёры. Думаю, он будет ужасом для защитников", - сказал Каррагер.

Напомним, во вчерашнем матче между "Челси" и "Фулхэмом" Мудрик был заменён после первого тайма.

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В статье: Джейми Каррагер Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Sky Sports

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