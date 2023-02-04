Кухаревич: Не просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть
Но форвард уже успел забить несколько голов.
Фото: Edinburgh News
Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич оценил свои выступления за шотландскую команду и ответил на вопросы о своих планах:
“ – Как оцените свои выступления за "Хиберниан" в первой части сезона? Вам удалось быстро адаптироваться к новой команде?
– Не так просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть, но считаю, что довольно быстро влился в коллектив и неплохо провел первую часть сезона. Всегда хочется еще лучше, но в целом я чувствую большую поддержку местных болельщиков, поэтому хочется поскорее вернуться на поле.
– Планируете вернуться во французский "Труа" по истечении срока аренды?
– Пока не могу ничего сказать, сейчас главное, опять же, начать играть, а летом это будет все решаться”, - сказал Кухаревич.
Отметим, что Николай стал игроком "Хиберниана" 1 сентября, перейдя на правах годовой аренды из французского "Труа". За шотландский клуб украинец сыграл 10 матчей, в которых отличился тремя голами и одним помощником. В начале декабря он травмировался и все еще восстанавливается.
Контракт Кухаревича с "Труа" действует до лета 2026-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 450 тысяч евро.
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