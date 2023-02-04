Кухаревич: Не просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич оценил свои выступления за шотландскую команду и ответил на вопросы о своих планах:

“ – Как оцените свои выступления за "Хиберниан" в первой части сезона? Вам удалось быстро адаптироваться к новой команде?

– Не так просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть, но считаю, что довольно быстро влился в коллектив и неплохо провел первую часть сезона. Всегда хочется еще лучше, но в целом я чувствую большую поддержку местных болельщиков, поэтому хочется поскорее вернуться на поле.

– Планируете вернуться во французский "Труа" по истечении срока аренды?

– Пока не могу ничего сказать, сейчас главное, опять же, начать играть, а летом это будет все решаться”, - сказал Кухаревич.