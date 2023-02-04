  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кухаревич: Не просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть
В тренде

Кухаревич: Не просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть

Наши за границей
(1 голосов)

Но форвард уже успел забить несколько голов.

Кухаревич: Не просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть

Фото: Edinburgh News

Новина українською

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич оценил свои выступления за шотландскую команду и ответил на вопросы о своих планах:

– Как оцените свои выступления за "Хиберниан" в первой части сезона? Вам удалось быстро адаптироваться к новой команде?

– Не так просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть, но считаю, что довольно быстро влился в коллектив и неплохо провел первую часть сезона. Всегда хочется еще лучше, но в целом я чувствую большую поддержку местных болельщиков, поэтому хочется поскорее вернуться на поле.

– Планируете вернуться во французский "Труа" по истечении срока аренды?

– Пока не могу ничего сказать, сейчас главное, опять же, начать играть, а летом это будет все решаться”, - сказал Кухаревич.

Отметим, что Николай стал игроком "Хиберниана" 1 сентября, перейдя на правах годовой аренды из французского "Труа". За шотландский клуб украинец сыграл 10 матчей, в которых отличился тремя голами и одним помощником. В начале декабря он травмировался и все еще восстанавливается.

Контракт Кухаревича с "Труа" действует до лета 2026-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 450 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Всеукраинское дерби левых защитников. Эвертон – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура АПЛ
yellow-arrow
Каррагер: Думаю, Мудрик станет ужасом для защитников
yellow-arrow
Мудрик сам настоял на выходе в старте против Фулхэма, несмотря на простуду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде