Кухаревич вернется к тренировкам с Хибернианом через 10-12 дней

Нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич поделился информацией на счет травмы и восстановления от нее:

“ – Повреждение внутренней боковой связки колена. Неприятная травма, потому что требует немало времени на восстановление, но реабилитация проходит хорошо. Очень много времени провожу в тренажерном зале с физиотерапевтами, также уже выполняю беговую работу и упражнения с мячом, поэтому работаю с позитивом. По плану еще где-то 10-12 дней до полноценных тренировок с командой.

– Вы проходите восстановление на базе “Манчестер Сити”. Впечатлены тем, что там увидали?

– Я думаю, что здесь даже говорить ничего не нужно, просто скажу, что там ты реально понимаешь, что такое топ-уровень.

– В “Манчестер Сити” вспоминают об Александре Зинченко?

– Да, конечно. Все, когда узнают что я из Украины, сразу могут о нем что-то сказать, пошутить.

– С вами случались какие-нибудь интересные истории на базе “Манчестер Сити”?

– Я пришел тренироваться с тренером на одно из полей базы, был в экипировке “Манчестер Сити”. В это время дети, занимавшиеся где-то рядом, проходили и подумали что я – Рубен Диаш. Они стояли и кричали “Диаш, это Рубен Диаш” и были очень счастливы. Я им помахал в ответ. Они, наверное, еще ждали, пока я подойду к ним и сфотографируюсь. Но я не хотел их расстраивать тем, что я не Рубен Диаш.”, – сказал Кухаревич.