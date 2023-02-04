Миколенко и Зинченко выйдут в стартовом составе на матч между Эвертоном и Арсеналом
Украинское дерби в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура АПЛ "Эвертон" примет "Арсенала" на "Гудисон Парк". Тренеры обеих команд нашли место для украинских игроков в основном составе: Виталий Миколенко сыграет с первых минут за "ирисок", а Александр Зинченко – за "канониров".
Это будет вторая личная встреча команд обоих игроков в Англии. 26 февраля прошлого года "Эвертон" проводил матч против "Манчестер Сити", однако украинцы тогда остались на скамье для запасных.
Для Миколенко матч станет дебютным под руководством нового тренера: Шон Дайч проведет первый поединок во главе Эвертона.
"Ириски" перед этой встречей идут на предпоследнем месте в АПЛ, в то время как "канониры" лидируют в турнирной таблице. Разрыв между командами составляет 35 очков.
Матч между “Эвертоном” и “Арсеналом” стартует в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую и аудио трансляцию этой игры.
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