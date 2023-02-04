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Бывший защитник молодежной сборной Украины присоединился к команде из Армении

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Бывший защитник молодежной сборной Украины присоединился к команде из Армении

Офіційний сайт Урарту/Автор невідомий

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Украинский защитник Иван Зотько стал игроком армянского "Урарта". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Срок контракта не разглашается. Присоединился к команде на правах свободного агента.

Последним клубом защитника был “Кривбасс”, с которым Иван расторг контракт по взаимному согласию сторон в начале января этого года. За криворожцев украинец играл с июля 2021 года.

Кроме "Кривбасса" Зотько выступал в составах "Олимпика", "Эльче", "Льеды", "Металлиста" и дубля "Валенсии". Также защитник играл за молодежную и юношескую сборную Украины (29 матчей).

Отметим, что "Урарту" в минувшем сезоне выиграл чемпионат Армении. За этот клуб выступают еще трое украинцев: Евгений Цымбалюк, Вадим Парамонов и Дмитрий Хлебас. Также за "Урарту" играют четверо россиян.

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В статье: Иван Зотько
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