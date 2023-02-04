Забарный не попал в заявку Борнмута на матч против команды Де Дзерби
Дебют откладывается
Фото: afcb.co.uk
В рамках 22-го тура АПЛ "Брайтон" сыграет против "Борнмута" на "Амекс Стедиум". Недавний новичок “вишен” Илья Забарный не попал в основной состав команды.
Украинец присоединился к "Борнмуту" 31 января. Он уже провел с командой несколько тренировок. В то же время два других зимних новичка Траоре и Семенйо сыграют в старте.
Читайте такжеФОТО. Забарный провел первую тренировку с Борнмутом
Отметим, что “Брайтон” находится на седьмом месте в АПЛ, в то время как “Борнмут” идет в зоне вылета.
Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию этого поединка.
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