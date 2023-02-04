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Забарный не попал в заявку Борнмута на матч против команды Де Дзерби

Наши за границей
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Дебют откладывается

Забарный не попал в заявку Борнмута на матч против команды Де Дзерби

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

В рамках 22-го тура АПЛ "Брайтон" сыграет против "Борнмута" на "Амекс Стедиум". Недавний новичок “вишен” Илья Забарный не попал в основной состав команды.

Украинец присоединился к "Борнмуту" 31 января. Он уже провел с командой несколько тренировок. В то же время два других зимних новичка Траоре и Семенйо сыграют в старте.

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Отметим, что “Брайтон” находится на седьмом месте в АПЛ, в то время как “Борнмут” идет в зоне вылета.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию этого поединка.

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В статье: Борнмут Роберто Де Дзерби Илья Забарный Брайтон
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