Зинченко получил предпоследнюю оценку среди игроков матча Эвертон - Арсенал

В рамках 22-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде минимально проиграл "Эвертону".

В стартовом составе "канониров" на этот поединок вышел Александр Зинченко. 26-летний украинец провел на поле все 90 минут.

За матч левый защитник заработал желтую карточку, 119 раз дотронулся до мяча, сделал одну ключеву передачу (общий процент точности пассов - 81%), нанес два удара по воротам "ирисок" и 20 раз потерял мяч.