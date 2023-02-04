Зинченко получил предпоследнюю оценку среди игроков матча Эвертон - Арсенал
По версии WhoScored
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
В стартовом составе "канониров" на этот поединок вышел Александр Зинченко. 26-летний украинец провел на поле все 90 минут.
За матч левый защитник заработал желтую карточку, 119 раз дотронулся до мяча, сделал одну ключеву передачу (общий процент точности пассов - 81%), нанес два удара по воротам "ирисок" и 20 раз потерял мяч.
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