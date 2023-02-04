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У Миколенко вторая худшая оценка среди футболистов Эвертона за игру с Арсеналом

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Виталий отыграл полный поединок

У Миколенко вторая худшая оценка среди футболистов Эвертона за игру с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 22 тура чемпионата Англии "Эвертон" дома минимально обыграл лондонский "Арсенал".

В стартовом составе "Ирисок" вышел Виталий Миколенко и отыграл весь поединок. За 90 минут 23-летний украинец 4 раза отобрал мяч, выиграл 4 из 12 дуэлей, 13 раз потерял мяч, совершил три фола и заработал желтую карточку. Доля точных передач украинского защитника составила 61%.

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В этом сезоне АПЛ Виталий провел 21 матч.

У Миколенко вторая худшая оценка среди футболистов Эвертона за игру с Арсеналом - изображение 1
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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
WhoScored

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