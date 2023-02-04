У Миколенко вторая худшая оценка среди футболистов Эвертона за игру с Арсеналом
Виталий отыграл полный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22 тура чемпионата Англии "Эвертон"
В стартовом составе "Ирисок" вышел Виталий Миколенко и отыграл весь поединок. За 90 минут 23-летний украинец 4 раза отобрал мяч, выиграл 4 из 12 дуэлей, 13 раз потерял мяч, совершил три фола и заработал желтую карточку. Доля точных передач украинского защитника составила 61%.
В этом сезоне АПЛ Виталий провел 21 матч.
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Источник:WhoScored
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