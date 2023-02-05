Кривцов: Решение о переходе из Шахтера в Интер Майами далось сложно

Украинский защитник Сергей Кривцов прокомментировал свой переход из "Шахтера" в "Интер" Майами:

‒ Как давно поступило предложение от "Интера" и насколько оно тебя удивило?

‒ Предложение поступило еще в декабре, когда у нас была пауза в чемпионате, был отпуск. Мы переговорили с моим агентом, и я понял, что для меня это было бы лучшее решение. Тем более за всю карьеру я играл только в Украине и только в двух командах - запорожском "Металлурге" и "Шахтере", поэтому хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Посмотреть, как это вообще играть где-нибудь в другом месте. Поэтому я решил, что этот вариант самый лучший для меня и моей семьи.

‒ Это решение далось тебе легко?

‒ Трудно. Я 13 лет провел в "Шахтере". За это время мы многое прошли. Я нашел новых друзей, добрых и настоящих. Я был доволен всем в этом клубе. Не назову никаких изъянов. С одной стороны, я понимал, что на новом месте может оказаться нелегко. Но с другой, не попробовав себя в другом чемпионате, я, возможно, потом об этом буду очень жалеть.

– Ты сам раньше когда-то интересовался МЛС?

‒ Я давно подписан на аккаунт Бекхэма в инстаграмме, он периодически постит фото и видео о клубе "Интер" Майами. Вообще мне сразу бросилась в глаза розовая форма, мне она очень понравилась, потому что необычная. Я мониторил информацию о клубе, мне импонировал проект, его амбиции, цели, но тогда еще не думал, что стану частью этого клуба.

‒ Что скажешь об уровне футбола в этой лиге?

– Прямо сейчас сложно еще что-то сказать об уровне, я только вчера сыграл первый товарищеский матч против команды МЛС. Сразу могу сказать, что надо очень много бегать, стиль в большинстве атакующий команд, они играют почти без центра поля. Тем интереснее. Потому что в Украине чаще всего мы в "Шахтере" играли против соперников, которые действуют в шесть-семь защитников и закрываются на своей половине поля. Для меня стиль в МЛС более зрелищный и интересный.

– Ты уже сказал раньше, что в декабре общался с главным тренером Филом Невиллом. Кто кого больше спрашивал?

‒ Разговор с Филом и спортивным директором Крисом можно назвать знакомством. Они в большинстве своем задавали нефутбольные вопросы: обо мне, о моей семье, моих хобби. Что я вижу себе в Америке? Что могу привнести в команду? Что команда мне может дать? Это походило на собеседование, но оставило приятные впечатления относительно их подхода. Главный тренер также остался доволен, – сказал Кривцов.