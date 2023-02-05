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Лунин выйдет в старте на матч с Мальоркой - Куртуа травмирован

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Украинец будет защищать ворота "сливочных"

Лунин выйдет в старте на матч с Мальоркой - Куртуа травмирован

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа оставил разминку "Реала" за 30 минут до матча с "Мальоркой" из-за проблем со здоровьем.

По информации журналиста Марио Кортеганы, он получил мышечное повреждение и не сможет помочь команде.

Таким образом, вместо него в основе выйдет украинец Андрей Лунин. Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Предыдущий раз Лунин играл за "Реал" 2 октября 2022 года - тогда команда не смогла вырвать победу у "Осасуны" на домашнем стадионе (1:1).

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Twitter FC "Real Madrid"

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