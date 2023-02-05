Лунин выйдет в старте на матч с Мальоркой - Куртуа травмирован
Украинец будет защищать ворота "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа оставил разминку "Реала" за 30 минут до матча с "Мальоркой" из-за проблем со здоровьем.
По информации журналиста Марио Кортеганы, он получил мышечное повреждение и не сможет помочь команде.
Таким образом, вместо него в основе выйдет украинец Андрей Лунин. Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.
Предыдущий раз Лунин играл за "Реал" 2 октября 2022 года - тогда команда не смогла вырвать победу у "Осасуны" на домашнем стадионе (1:1).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter FC "Real Madrid"
Популярное сейчас
- Динамо – Вайле: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча
- Около 600 мобилизованных россиян отказались участвовать в боевых действиях - Генштаб
- Победа Миколенко над Зинченко, глубокий кризис Ливерпуля. Главные новости за 4 февраля
- В обороне он блестящий. Фанаты Эвертона хвалят Миколенко за матч против Арсенала
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн