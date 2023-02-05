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Соболь не попал в стартовый состав Страсбурга на матч с Монпелье

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Украинец начнет встречу на скамейке запасных

Соболь не попал в стартовый состав Страсбурга на матч с Монпелье

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

Новина українською

Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в стартовый состав "Страсбура" на матч 22-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".

До этого 27-летний футболист дважды подряд выходил в основу после трансфера из "Брюгге". При этом обе встречи его команда проиграла.

Поединок начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Монпелье Эдуард Соболь Страсбур
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