Соболь не попал в стартовый состав Страсбурга на матч с Монпелье
Украинец начнет встречу на скамейке запасных
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в стартовый состав "Страсбура" на матч 22-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
До этого 27-летний футболист дважды подряд выходил в основу после трансфера из "Брюгге". При этом обе встречи его команда проиграла.
Поединок начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:Сайт ФК "Страсбур"
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