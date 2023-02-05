Цыганков снова не дебютирует в стартовом составе Жироны
Но может выйти со скамейки запасных
Фото: gironafc.cat
В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" дома примет "Валенсию". Начало встречи - 17:15.
Главный тренер хозяев поля Мичел снова не включил Виктора Цыганкова в стартовый состав своей команды. Украинский вингер начнет встречу против "летучих мышей" на скамейке запасных.
Этот поединок может стать дебютным для 25-летнего украинца. Прошлые два матча Виктор просидел в запасе.
Примечательно, что вчера коуч "Жироны" заявлял, что Цыганков
На данный момент каталонская команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
ONZE!! ????⚪️????#GironaValencia #GironaFC pic.twitter.com/AlmjKWPlmg— Girona FC (@GironaFC) February 5, 2023
Популярное сейчас
- Динамо уверенно переигрывает представителя Дании - Супряга снова забивает
- Экс-премьер Израиля заявил, что взял с Путина обещание не убивать Зеленского
- Оживает? Супряга отличился голом во втором матче Динамо подряд. ВИДЕО
- Мудрика заменили в перерыве встречи с Фулхэмом. Английский журналист не понял почему украинца убрали
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО