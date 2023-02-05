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Цыганков снова не дебютирует в стартовом составе Жироны

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Но может выйти со скамейки запасных

Цыганков снова не дебютирует в стартовом составе Жироны

Фото: gironafc.cat

Новина українською

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" дома примет "Валенсию". Начало встречи - 17:15.

Главный тренер хозяев поля Мичел снова не включил Виктора Цыганкова в стартовый состав своей команды. Украинский вингер начнет встречу против "летучих мышей" на скамейке запасных.

Этот поединок может стать дебютным для 25-летнего украинца. Прошлые два матча Виктор просидел в запасе.

Примечательно, что вчера коуч "Жироны" заявлял, что Цыганков готов к дебюту.

На данный момент каталонская команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В статье: Валенсия (Испания) Виктор Цыганков Жирона
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