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Ярмоленко забил восьмой гол в сезоне за Аль-Айн. ВИДЕО

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(3 голосов)

Четвертый гол украинского вингера в 2023 году

Ярмоленко забил восьмой гол в сезоне за Аль-Айн. ВИДЕО

Фото: UAF

UA-Футбол
Новина українською

Украинский игрок "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко забил очередной гол в составе своей команды в этом сезоне.

В матче чемпионата ОАЭ Ярмоленко отличился в дебюте второго тайма и довел счет до 3:1 в пользу своей команды. Вингер при входе в штрафную обыгрался с партнером в стеночку и переиграл вратаря в ближнем бою.

Для 33-летнего Ярмоленко это уже восьмой гол в текущем чемпионате ОАЭ. Четыре из них он забил в 2023 году.

Отметим также, что вингер на данный момент является вторым бомбардиром своей команды. Больше только у Коджо Лабы, имеющего в своем активе 17 результативных ударов.

Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко может вернуться в УПЛ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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