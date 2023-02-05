Ярмоленко забил восьмой гол в сезоне за Аль-Айн. ВИДЕО
Четвертый гол украинского вингера в 2023 году
Фото: UAF
Украинский игрок "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко забил очередной гол в составе своей команды в этом сезоне.
В матче чемпионата ОАЭ Ярмоленко отличился в дебюте второго тайма и довел счет до 3:1 в пользу своей команды. Вингер при входе в штрафную обыгрался с партнером в стеночку и переиграл вратаря в ближнем бою.
Для 33-летнего Ярмоленко это уже восьмой гол в текущем чемпионате ОАЭ. Четыре из них он забил в 2023 году.
Отметим также, что вингер на данный момент является вторым бомбардиром своей команды. Больше только у Коджо Лабы, имеющего в своем активе 17 результативных ударов.
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