Жирона - Валенсия 1:0. Дебют Цыганкова в Ла Лиге. Видео обзор матча

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" дома минимально обыграла "Валенсию". Победу каталонцам принес гол Гарсии во втором тайме. В этом матче за хозяев поля дебютировал Виктор Цыганков - украинский вингер начал поединок на скамейке запасных, но вышел на поле на 78-й минуте встречи, заменив Мартина.

Благодаря этой победе, команда Мичела поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице. В свою очередь "летучие мыши" продолжают свое падение и занимают 16-е место.

20-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Борха Гарсия, 64