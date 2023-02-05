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Жирона - Валенсия 1:0. Дебют Цыганкова в Ла Лиге. Видео обзор матча

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Виктор вышел на поле на 78-й минуте

Жирона - Валенсия 1:0. Дебют Цыганкова в Ла Лиге. Видео обзор матча

Фото: laliga.com / Автор невідомий

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В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" дома минимально обыграла "Валенсию". Победу каталонцам принес гол Гарсии во втором тайме. В этом матче за хозяев поля дебютировал Виктор Цыганков - украинский вингер начал поединок на скамейке запасных, но вышел на поле на 78-й минуте встречи, заменив Мартина.

Благодаря этой победе, команда Мичела поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице. В свою очередь "летучие мыши" продолжают свое падение и занимают 16-е место.

20-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Борха Гарсия, 64

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В статье: Валенсия (Испания) Жирона
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