Лунин о поражении от Мальорки: Я злой из-за пропущенного гола

В матче 20 тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде минимально проиграл "Мальорке". Ворота "сливочных" в этом поединке защищал Андрей Лунин - украинец заменял травмированного Тибо Куртуа.

После матча Андрей поделился мыслями насчет поражения.

"Мы не заслуживали поражения в этой игре. Я злой из-за пропущенного гола. Мадрид всегда возвращается, и мы будем бороться до конца. Нам не нужно думать об этом поражении. Теперь пора ехать на клубный чемпионат мира", - рассказал Лунин.