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Лунин о поражении от Мальорки: Я злой из-за пропущенного гола

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Андрей подвел итоги матча

Лунин о поражении от Мальорки: Я злой из-за пропущенного гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 20 тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде минимально проиграл "Мальорке". Ворота "сливочных" в этом поединке защищал Андрей Лунин - украинец заменял травмированного Тибо Куртуа.

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После матча Андрей поделился мыслями насчет поражения.

"Мы не заслуживали поражения в этой игре. Я злой из-за пропущенного гола. Мадрид всегда возвращается, и мы будем бороться до конца. Нам не нужно думать об этом поражении. Теперь пора ехать на клубный чемпионат мира", - рассказал Лунин.

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка Андрей Лунин
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Источник:
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