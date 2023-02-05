Лунин о поражении от Мальорки: Я злой из-за пропущенного гола
Андрей подвел итоги матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 20 тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал"
После матча Андрей поделился мыслями насчет поражения.
"Мы не заслуживали поражения в этой игре. Я злой из-за пропущенного гола. Мадрид всегда возвращается, и мы будем бороться до конца. Нам не нужно думать об этом поражении. Теперь пора ехать на клубный чемпионат мира", - рассказал Лунин.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Fotmob
Популярное сейчас
- Первый удар в створ ворот. Лунин пропустил в матче с Мальоркой. ВИДЕО
- Возродился и тащит Барсу к чемпионству: несколько выводов из удивительного сезона Марка-Андре тер Штегена
- Экс-премьер Израиля заявил, что взял с Путина обещание не убивать Зеленского
- В обороне он блестящий. Фанаты Эвертона хвалят Миколенко за матч против Арсенала
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн