Малиновский забивает дебютный гол за Марсель в игре против Ниццы

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома принимает "Ниццу".

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на второй тайм, заменив Димитри Пайета. А на 60-й минуте украинский хавбек поразил ворота гостей.

Этот мяч стал дебютным для 29-летнего полузащитнка в футболке французской команды.