Малиновский забивает дебютный гол за Марсель в игре против Ниццы
После выхода на замену
Twitter Olympique de Marseille
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома принимает "Ниццу".
Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на второй тайм, заменив Димитри Пайета. А на 60-й минуте украинский хавбек поразил ворота гостей.
Этот мяч стал дебютным для 29-летнего полузащитнка в футболке французской команды.
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