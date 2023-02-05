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Малиновский забивает дебютный гол за Марсель в игре против Ниццы

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После выхода на замену

Малиновский забивает дебютный гол за Марсель в игре против Ниццы

Twitter Olympique de Marseille

Новина українською

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома принимает "Ниццу".

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на второй тайм, заменив Димитри Пайета. А на 60-й минуте украинский хавбек поразил ворота гостей.

Этот мяч стал дебютным для 29-летнего полузащитнка в футболке французской команды.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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