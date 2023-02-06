Малиновский стал лучшим в составе Марселя в матче с Ниццей
Отметился дебютным голом
Twitter Olympique de Marseille
В матче 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на "Велодроме"
Единственный мяч "олимпийцев" в этой встрече записал на свой счет Руслан Малиновский. Украинский хавбек начал эту встречу на скамейке запасных и вышел на второй тайм. А на 60-й минуте точным выстрелом оформил свой
За эту игру 29-летний украинец получил от аналитического портала WhoScored отметку в 7,2 балла. За 45 минут проведенных на поле Руслан нанес четыре удара по воротам "орлов" и имел 74% точных передач.
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