Малиновский стал лучшим в составе Марселя в матче с Ниццей

В матче 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на "Велодроме" проиграл "Ницце" - со счетом 1:3.

Единственный мяч "олимпийцев" в этой встрече записал на свой счет Руслан Малиновский. Украинский хавбек начал эту встречу на скамейке запасных и вышел на второй тайм. А на 60-й минуте точным выстрелом оформил свой дебютный гол за провансальцев.

За эту игру 29-летний украинец получил от аналитического портала WhoScored отметку в 7,2 балла. За 45 минут проведенных на поле Руслан нанес четыре удара по воротам "орлов" и имел 74% точных передач.