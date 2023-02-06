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Малиновский стал лучшим в составе Марселя в матче с Ниццей

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Отметился дебютным голом

Малиновский стал лучшим в составе Марселя в матче с Ниццей

Twitter Olympique de Marseille

Новина українською

В матче 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на "Велодроме" проиграл "Ницце" - со счетом 1:3.

Единственный мяч "олимпийцев" в этой встрече записал на свой счет Руслан Малиновский. Украинский хавбек начал эту встречу на скамейке запасных и вышел на второй тайм. А на 60-й минуте точным выстрелом оформил свой дебютный гол за провансальцев.

За эту игру 29-летний украинец получил от аналитического портала WhoScored отметку в 7,2 балла. За 45 минут проведенных на поле Руслан нанес четыре удара по воротам "орлов" и имел 74% точных передач.

Малиновский стал лучшим в составе Марселя в матче с Ниццей - изображение 1

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В статье: Ницца Руслан Малиновский Марсель
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