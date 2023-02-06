Тренер Жироны - о Цыганкове: Нам нужно постепенно давать ему время, чтобы он набрал свою лучшую форму
Украинцу нужно время для адаптации
ФК Жирона
Главный тренер "
Украинец вышел на замену при счете 1:0, принял участие в нескольких опасных атаках "бело-красных", но отличиться не сумел.
"Мы видели его версию, которая далека от лучшей, но это игрок с невероятным потенциалом. Я уверен, что он является качественным дополнением нашего состава благодаря его таланту и умению. Нам нужно постепенно давать ему минуты, чтобы он набрал свою лучшую форму и играл на 100%. Когда он будет в форме, он будет очень хорош для нас", - сказал Мичел.
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