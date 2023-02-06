  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Жироны - о Цыганкове: Нам нужно постепенно давать ему время, чтобы он набрал свою лучшую форму
В тренде

Тренер Жироны - о Цыганкове: Нам нужно постепенно давать ему время, чтобы он набрал свою лучшую форму

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцу нужно время для адаптации

Тренер Жироны - о Цыганкове: Нам нужно постепенно давать ему время, чтобы он набрал свою лучшую форму

ФК Жирона

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал дебют украинского вингера Виктора Цыганкова в матче 20-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (1:0).

Украинец вышел на замену при счете 1:0, принял участие в нескольких опасных атаках "бело-красных", но отличиться не сумел.

"Мы видели его версию, которая далека от лучшей, но это игрок с невероятным потенциалом. Я уверен, что он является качественным дополнением нашего состава благодаря его таланту и умению. Нам нужно постепенно давать ему минуты, чтобы он набрал свою лучшую форму и играл на 100%. Когда он будет в форме, он будет очень хорош для нас", - сказал Мичел.

По теме
yellow-arrow
Мудрик получил специальную карточку Future Stars в FIFA 23 и похвастался достижениями - ФОТО
yellow-arrow
Источник: В ближайшее время Ярмоленко не будет в Динамо. Аль-Айн хочет продлить игрока
yellow-arrow
Зозуля: На последнем матче мне кричали "путин вас победит". Цепляет ли меня это? Да
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мичел Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tucomunio

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nadobi (Полтава)
06.02.2023 в 19:41
Это и есть его лучшая форма: играть одну игру через три по 20 -25 минут
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде