Тренер Жироны - о Цыганкове: Нам нужно постепенно давать ему время, чтобы он набрал свою лучшую форму

Главный тренер " Жироны " Мичел прокомментировал дебют украинского вингера Виктора Цыганкова в матче 20-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (1:0).

Украинец вышел на замену при счете 1:0, принял участие в нескольких опасных атаках "бело-красных", но отличиться не сумел.

"Мы видели его версию, которая далека от лучшей, но это игрок с невероятным потенциалом. Я уверен, что он является качественным дополнением нашего состава благодаря его таланту и умению. Нам нужно постепенно давать ему минуты, чтобы он набрал свою лучшую форму и играл на 100%. Когда он будет в форме, он будет очень хорош для нас", - сказал Мичел.