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Мудрик получил специальную карточку Future Stars в FIFA 23 и похвастался достижениями - ФОТО

Наши за границей
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Общий рейтинг Михаила - 90

Мудрик получил специальную карточку Future Stars в FIFA 23 и похвастался достижениями - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Компания EA Sports опубликовала список новых специальных карточек в режиме Ultimate Team футбольного симулятора FIFA 23.

В коллекцию Future Stars попал украинский вингер Михаил Мудрик, который недавно перешол в "Челси" и уже похвастался своими достижениями в симуляторе, выложив фото с карточкой в Инстаграм.

Украинец получил общий рейтинг 90. 94 на показателе скорости, 90 – дриблинг, 86 – удар, 50 – защита, 87 – пас, 70 – физические данные.

Коллекция Future Stars – специальные жетоны в игре, выпущенные для молодых игроков, которые в будущем, по мнению создателей игры, могут вырасти в суперзвезд футбола.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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