Мудрик получил специальную карточку Future Stars в FIFA 23 и похвастался достижениями - ФОТО
Общий рейтинг Михаила - 90
фото из соцсетей
Компания EA Sports опубликовала список новых специальных карточек в режиме Ultimate Team футбольного симулятора FIFA 23.
В коллекцию Future Stars попал украинский вингер Михаил Мудрик, который недавно перешол в "
Украинец получил общий рейтинг 90. 94 на показателе скорости, 90 – дриблинг, 86 – удар, 50 – защита, 87 – пас, 70 – физические данные.
Коллекция Future Stars – специальные жетоны в игре, выпущенные для молодых игроков, которые в будущем, по мнению создателей игры, могут вырасти в суперзвезд футбола.
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