Гарри Невилл: Если Мудрик превратится в Месси, он потребует у Челси больше денег
Интересная практика подписания контракта на 8 лет
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Легенда "МЮ" и сборной Англии Гари Невилл на примере Михаила Мудрика высказал удивление практикой "
"Восьмилетний контракт не дает никакой определенности. Допустим, Мудрик превратится в Лионеля Месси за четыре года, и "Челси" будет говорить: "Он подписан еще на 4 года на низкую зарплату.
Но какая разница, если и сам Мудрик, и его агент потребуют платить больше? И либо вы повысите ему зарплату до уровня Месси, либо у вас на четыре года появится недовольный футболист, который будет чувствовать, что его эксплуатируют из-за того, что в 22 года он заключил восьмилетний контракт", - сказал Невилл.
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