Гарри Невилл: Если Мудрик превратится в Месси, он потребует у Челси больше денег

Легенда "МЮ" и сборной Англии Гари Невилл на примере Михаила Мудрика высказал удивление практикой " Челси " заключать аномально долгосрочные контракты с новичками.

"Восьмилетний контракт не дает никакой определенности. Допустим, Мудрик превратится в Лионеля Месси за четыре года, и "Челси" будет говорить: "Он подписан еще на 4 года на низкую зарплату.

Но какая разница, если и сам Мудрик, и его агент потребуют платить больше? И либо вы повысите ему зарплату до уровня Месси, либо у вас на четыре года появится недовольный футболист, который будет чувствовать, что его эксплуатируют из-за того, что в 22 года он заключил восьмилетний контракт", - сказал Невилл.