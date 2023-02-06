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Гарри Невилл: Если Мудрик превратится в Месси, он потребует у Челси больше денег

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Интересная практика подписания контракта на 8 лет

Гарри Невилл: Если Мудрик превратится в Месси, он потребует у Челси больше денег

фото - Getty Images

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Легенда "МЮ" и сборной Англии Гари Невилл на примере Михаила Мудрика высказал удивление практикой "Челси" заключать аномально долгосрочные контракты с новичками.

"Восьмилетний контракт не дает никакой определенности. Допустим, Мудрик превратится в Лионеля Месси за четыре года, и "Челси" будет говорить: "Он подписан еще на 4 года на низкую зарплату.

Но какая разница, если и сам Мудрик, и его агент потребуют платить больше? И либо вы повысите ему зарплату до уровня Месси, либо у вас на четыре года появится недовольный футболист, который будет чувствовать, что его эксплуатируют из-за того, что в 22 года он заключил восьмилетний контракт", - сказал Невилл.

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Источник: В ближайшее время Ярмоленко не будет в Динамо. Аль-Айн хочет продлить игрока
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В статье: Гари Невилл Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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