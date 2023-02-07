  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса
В тренде

Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Новое видео с Роберто Моралесом!

Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса

Подкасти UA-Футбол

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Роберто Моралес снова в эфире! Известный украинский комментатор специально для канала UA-Футбол рассказывает о самых важных событиях прошлого уик-энда. В АПЛ произошло украинское дерби левых защитников, а в Ла Лиге Андрей Лунин снова играет в основе "Реала".

Еще больше тем смотри в видео!

00:20 - "Барселона" уже чемпион?
00:50 - Лунин едет основным вратарем "Реала" на Клубный ЧМ!
02:05 - Суперлига наносит УЕФА ответный удар
04:43 - "Милан" в депрессии
05:29 - Наши во Франции: правильная команда для Соболя, дебютный гол Малиновского
07:57 - У Миколенко новый тренер. Кто такой Шон Дайч
10:48 - "Шахтер" подписал венесуэльца. Что нужно знать о трансфере Кевина Келси?

По теме
yellow-arrow
Малиновский ожидается в старте Марселя на матч с ПСЖ
yellow-arrow
УАФ обратилась к испанской футбольной федерации по поводу инцидента с Зозулей
yellow-arrow
Малиновский против Месси? Марсель – ПСЖ. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Франции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде