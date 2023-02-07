Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес снова в эфире! Известный украинский комментатор специально для канала UA-Футбол рассказывает о самых важных событиях прошлого уик-энда. В АПЛ произошло украинское дерби левых защитников, а в Ла Лиге Андрей Лунин снова играет в основе "Реала".

Еще больше тем смотри в видео!

00:20 - "Барселона" уже чемпион?

00:50 - Лунин едет основным вратарем "Реала" на Клубный ЧМ!

02:05 - Суперлига наносит УЕФА ответный удар

04:43 - "Милан" в депрессии

05:29 - Наши во Франции: правильная команда для Соболя, дебютный гол Малиновского

07:57 - У Миколенко новый тренер. Кто такой Шон Дайч

10:48 - "Шахтер" подписал венесуэльца. Что нужно знать о трансфере Кевина Келси?