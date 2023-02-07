Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса
Новое видео с Роберто Моралесом!
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Роберто Моралес снова в эфире! Известный украинский комментатор специально для канала UA-Футбол рассказывает о самых важных событиях прошлого уик-энда. В АПЛ произошло украинское дерби левых защитников, а в Ла Лиге Андрей Лунин снова играет в основе "Реала".
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