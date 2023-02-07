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УАФ обратилась к испанской футбольной федерации по поводу инцидента с Зозулей

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(1 голосов)

Попросили провести расследование и принять меры

УАФ обратилась к испанской футбольной федерации по поводу инцидента с Зозулей

Фото - Райо Махадахора

UA-Футбол
Новина українською

В серидне января матч Сегунды Б (третий испанский дивизион) между "Депортиво" Ла-Корунья и "Райо Махадаонда" был остановлен на две минуты из-за оскорблений, которые звучали в адрес Романа Зозули с трибун "Риасора".

Арбитр матча принял решение остановить игру после того, как с трибун прозвучало "Зозуля – ты нацист". Арбитр в поле обратился к делегату и остановил матч на две минуты, не возобновляя его до тех пор, пока из громкоговорителя болельщикам не донесли информацию о недопустимости такого поведения и возможных санкциях для клуба.

Инцидент не остался без внимания УАФ, которая обратилась официальным письмом к испанской королевской федерации футбола.

"Мы обеспокоены инцидентом, который произошел в Примера Дивизион РФЕФ (матч 20-го тура между ФК "Депортиво" и ФК "Райо Махадаонда"), а именно – оскорбительными выкриками не только со стороны фан-сектора, но и от обычных болельщиков, вроде "Путин вас победит! ", "Мы за Путина!", "Зозуля – нацист!" (имеется в виду нападающий "Райо Махадаонда" украинского происхождения Роман Зозуля), что привело к остановке игры на полторы минуты главным арбитром матча.

В октябре 2022 года ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию террористическим государством. Парламентская ассамблея НАТО признала российскую федерацию и ее режим террористическими, а эта резолюция, которая также призывает к созданию специального трибунала для привлечения режима к ответственности за ужасные военные преступления, символично была принята единогласно именно в Мадриде. Так же поступили ряд парламентов европейских стран, например Польши, Чехии, Эстонии.

Весь цивилизованный мир понимает суть процессов и поддерживает Украину. Испания как страна также поддерживает наше государство с первых дней войны, и мы это очень ценим.

Мы доводим этот случай до вашего сведения с настоятельной просьбой провести расследование и принять меры, такие, как дисциплинарные санкции – настолько строгие, насколько предусматривают соответствующие положения регламентов", – говорится в письме.

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В статье: Роман Зозуля Депортиво (Ла-Корунья) УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
07.02.2023 в 13:37
Образи за національною ознакою - серйозний злочин в Іспанії. Якщо поліція відкриє справу, хтось з дебілофанів піде до вʼязниці
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