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Экс-девушка Вербича заявила, что фанаты Панатинаикоса угрожают ей и ее сыну убийством

Наши за границей
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Альвина Царенко уже разошлась с Вербичем

Экс-девушка Вербича заявила, что фанаты Панатинаикоса угрожают ей и ее сыну убийством

instagram.com

Новина українською

Уже, как оказалось, бывшая девушка хавбека "Панатинаикоса" Беньямина Вербича, украинка Альвина Царенко, которая сейчас проживает в Греции, рассказала об угрозах от фанатов.

"Фанаты "Панатинаикоса" угрожают мне давно. Но сейчас они обещают нанять киллера, чтобы он убил меня и ребенка, поэтому я решила придать этому огласку. Хотя я и не воспринимаю их угрозы всерьез, но лучше перестраховаться. Я знала, что после того, как я выставлю эту сторис, на меня снова польется волна негатива, но я должна была это сделать, чтобы показать, что это неправильно.

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Почему фанаты мне угрожают? Им не нравится, что Беньямин сейчас плохо играет. Они думают, будто я плохо влияю на его карьеру. Я абсолютно с этим не согласна, потому что не имею никакого отношения к Беньямину уже давно. У меня сейчас новые отношения с новым мужчиной. Я хожу на домашние другой грецкой команды, и если это кому-то не нравится, то извините – отчитываться я не собираюсь.

Я хожу на матчи "Олимпиакоса". Меня туда приглашают, а не я сама купила билеты и пришла. У меня не было задачи позлить Беньямина. Я ходила на матчи "Олимпиакоса" и раньше, но не освещала это в инстаграме.

Я взяла сына на матч, так как он уже подрос. Игра была не сильно поздно, и я решила впервые взять Мая на хороший стадион. А журналисты начали писать, что я это делаю специально, чтобы позлить Беньямина.

Да, мой новый парень - игрок "Олимпиакоса". Это очень известный футболист! Но фамилию я называть не буду, чтобы еще больше не обижать Беньямина. Скажу только, что он не из европейской страны", — сказала Царенко.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Панатинаикос (Афины) Беньямин Вербич
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Источник:
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