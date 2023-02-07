Украинец Масалов покинул Уфу. В ФНЛ он был заявлен как гражданин России
Когда-то долгое время играл в Украине
"Уфа" объявила, что защитник Александр Масалов покинул клуб по обоюдному согласию сторон.
26-летний защитник играл за российскую команду с августа, за это время отличился 2 голевыми передачами в 10 матчах.
Интересно, что в УПЛ в сове время Масалов выступал как украинец, а в заявке "Уфы" на ФНЛ зарегистрирован как гражданин РФ, но считался легионером.
В июле 2022 года в Чернигове обнаружили паспорт РФ Масалова.
Масалов родился в Севастополе. Был в системе "Динамо" с 2011 по 2016 год, в "Шахтере" с 2016 по 2019 год, играл за "Колос", "Динамо-Авто" и "Десну".
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