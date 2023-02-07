Ребров пожертвовал фонду Трибуна Героев 100 тысяч гривен
Сергей Станиславович продолжает помогать Украине и украинцам
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров пожертвовал фонду "Трибуна Героев" 100 тысяч гривен.
Напомним, что "Трибуна Героев" поддерживает семьи погибших в война с Россией футбольных фанатов Украины.
Также ранее Сергей Ребров помогал и ВСУ, не единожды передавая армии автомобили-пикапы.
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Источник:Трибуна Героїв
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