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Ребров пожертвовал фонду Трибуна Героев 100 тысяч гривен

Наши за границей
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Сергей Станиславович продолжает помогать Украине и украинцам

Ребров пожертвовал фонду Трибуна Героев 100 тысяч гривен

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров пожертвовал фонду "Трибуна Героев" 100 тысяч гривен.

Напомним, что "Трибуна Героев" поддерживает семьи погибших в война с Россией футбольных фанатов Украины.

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Также ранее Сергей Ребров помогал и ВСУ, не единожды передавая армии автомобили-пикапы.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Трибуна Героїв

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