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Готовится в тренеры? Роксана Малиновская показала футбольные конспекты своего мужа - ВИДЕО

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Руслан не в приставку играл, а изучал теорию и практику футбола

Готовится в тренеры? Роксана Малиновская показала футбольные конспекты своего мужа - ВИДЕО

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

Жена украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского Роксана показала, чем занимался ее муж на досуге до рождения дочки Оливии.

Как оказалось, Руслан в свободное время не играл в приставку, а изучал тактику, физику, тренировочный процесс и прочие тренерские премудрости.

Она выложила в Инстаграм конспекты, которые вел Руслан.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Роксана Малиновская
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