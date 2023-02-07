Готовится в тренеры? Роксана Малиновская показала футбольные конспекты своего мужа - ВИДЕО

Жена украинского хавбека " Марселя " Руслана Малиновского Роксана показала, чем занимался ее муж на досуге до рождения дочки Оливии.

Как оказалось, Руслан в свободное время не играл в приставку, а изучал тактику, физику, тренировочный процесс и прочие тренерские премудрости.

Она выложила в Инстаграм конспекты, которые вел Руслан.