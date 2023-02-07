Готовится в тренеры? Роксана Малиновская показала футбольные конспекты своего мужа - ВИДЕО
Руслан не в приставку играл, а изучал теорию и практику футбола
Фото: Olympique de Marseille
Жена украинского хавбека "
Как оказалось, Руслан в свободное время не играл в приставку, а изучал тактику, физику, тренировочный процесс и прочие тренерские премудрости.
Она выложила в Инстаграм конспекты, которые вел Руслан.
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Источник:Instagram
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