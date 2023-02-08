Зинченко признан игроком месяца в Арсенале
В январе болельщики канониров признали лучшим именно украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
По результатам голосования болельщиков Зинченко набрал 48 процентов голосов. Второе место занял Эдди Нкетия, третье – Мартин Эдегор.
В январе "Арсенал" с помощью Зинченко набрал 7 из 9 возможных очков в АПЛ и вышел в четвертый раунд Кубка Англии.
???? Our January Player of the Month has something to say… pic.twitter.com/rvaMntJaOQ— Arsenal (@Arsenal) February 8, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Три страны Европы передадут ВСУ около сотни первых Leopard, также важное решение приняли во Франции
- Под тысячу единиц личного состава, по одному вертолету и ПВО. Генштаб – о потерях РФ за 7 февраля
- Разгром от Днепра-1, сенсация на клубном ЧМ, скандал в Баварии. Главные новости за 7 февраля
- Мудрик нашел первого Bro в Челси. Украинец выложил дружественное фото с Беном Чилвеллом
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.02.2023 в 18:42
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн