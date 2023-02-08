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Зинченко признан игроком месяца в Арсенале

Наши за границей
(1 голосов)

В январе болельщики канониров признали лучшим именно украинца

Зинченко признан игроком месяца в Арсенале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко признан лучшим игроком лондонской команды в январе.

По результатам голосования болельщиков Зинченко набрал 48 процентов голосов. Второе место занял Эдди Нкетия, третье – Мартин Эдегор.

В январе "Арсенал" с помощью Зинченко набрал 7 из 9 возможных очков в АПЛ и вышел в четвертый раунд Кубка Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.02.2023 в 18:42
Круто
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