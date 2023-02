Зинченко признан игроком месяца в Арсенале

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко признан лучшим игроком лондонской команды в январе.

По результатам голосования болельщиков Зинченко набрал 48 процентов голосов. Второе место занял Эдди Нкетия, третье – Мартин Эдегор.

В январе "Арсенал" с помощью Зинченко набрал 7 из 9 возможных очков в АПЛ и вышел в четвертый раунд Кубка Англии.

