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Лунин выйдет в старте Реала на полуфинальный матч клубного ЧМ

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Лунин выйдет в старте Реала на полуфинальный матч клубного ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе мадридцев на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира против египетского "Аль-Ахли".

Тибо Куртуа не попал в заявку на турнир из-за повреждения, и поэтому именно украинец будет основным у "Реала" на этом турнире.

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Аль-Ахли (Джидда)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
08.02.2023 в 19:30
Доки власними очима не побачу Луніна на старті матчу у воротах, якось не повіру, це Анчелоті такий жучара!
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