Лунин выйдет в старте Реала на полуфинальный матч клубного ЧМ
Реал играет с чемпионом Африки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Тибо Куртуа не попал в заявку на турнир из-за повреждения, и поэтому именно украинец будет основным у "Реала" на этом турнире.
Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @AlAhly !#ClubWC pic.twitter.com/fFtKUMdRSA— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 8, 2023
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
08.02.2023 в 19:30
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