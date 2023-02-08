Лунин выйдет в старте Реала на полуфинальный матч клубного ЧМ

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин выйдет в стартовом составе мадридцев на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира против египетского "Аль-Ахли".

Тибо Куртуа не попал в заявку на турнир из-за повреждения, и поэтому именно украинец будет основным у "Реала" на этом турнире.