Игорь Лучкевич стал техническим директором детско-юношеского клуба в США

Помощник главного тренера " Миная " Игорь Лучкевич покинул закарпатский клуб и продолжит карьеру в США.

29-летний Лучкевич стал техническим директором детско-юношеского футбольного клуба "National" в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси), в котором занимаются мальчики и девочки в возрасте от 8 до 18 лет.

"С гордостью сообщаем, что бывший украинский футболист Игорь Лучкевич стал новым техническим директором ФК "National". Его опыт на самом высоком уровне футбола велик.

Он выступал за сборную Украины и провел более трехсот матчей в Украинской Премьер-лиге. После своей игровой карьеры он продолжил работать тренером в Украинской Премьер-лиге, пока не присоединился к нашему клубу. У него есть тренерская лицензия УЕФА категории "А". Тренер будет проводить еженедельные занятия по развитию навыков для наших игроков FC National, а также проводить сезонные тренировочные лагеря” – говорится в сообщении на официальной станице американского клуба в Фейсбуке.