Малиновский забил гол-красавец в ворота ПСЖ в матче Кубка Франции - ВИДЕО
Дал так дал
Твиттер Марселя
Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский отметился голевым действием в матче Кубка Франции против "ПСЖ".
Руслан вышел в стартовом составе своей команды и после перерыва, на 51- минуте положил гол-красавец.
С линии штрафной, на силу, пробил по центру, но буквально прошил Доннарумму и вывел свою команду вперед.
К 60-й минуте счет в матче 2:1.
????¡¡GOOOOLAZOOOOOO DEL MARSELLA!! ¡¡YA LE GANAN AL PSG!!????????— Hi! Sports TV (@HiSportsTV) February 8, 2023
Golazo de Ruslan Malinovsky + Narración de @raulsarmiento = ✨Perfección✨
¿Se despide el @PSG_espanol de la @coupedefrance? ????
???? EN VIVO por el 517 de @totalplaymx.????#TodoEsPosible pic.twitter.com/TkfSkmHK26
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