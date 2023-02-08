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Малиновский забил гол-красавец в ворота ПСЖ в матче Кубка Франции - ВИДЕО

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Малиновский забил гол-красавец в ворота ПСЖ в матче Кубка Франции - ВИДЕО

Твиттер Марселя

Новина українською

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский отметился голевым действием в матче Кубка Франции против "ПСЖ".

Руслан вышел в стартовом составе своей команды и после перерыва, на 51- минуте положил гол-красавец.

С линии штрафной, на силу, пробил по центру, но буквально прошил Доннарумму и вывел свою команду вперед.

К 60-й минуте счет в матче 2:1.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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