Малиновский забил гол-красавец в ворота ПСЖ в матче Кубка Франции - ВИДЕО

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский отметился голевым действием в матче Кубка Франции против "ПСЖ".

Руслан вышел в стартовом составе своей команды и после перерыва, на 51- минуте положил гол-красавец.

С линии штрафной, на силу, пробил по центру, но буквально прошил Доннарумму и вывел свою команду вперед.

К 60-й минуте счет в матче 2:1.