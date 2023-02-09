"Слишком мощный", - французская L'Equipe разместила ФОТО Малиновского на обложке
Руслан заставил говорить о себе спортивную Францию
фото из свободных источников
Ведущая французская спортивная газета L'Equipe утром 9 февраля вышла с обложкой, на которой разместила фото украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского.
Украинец
"Слишком мощный" - гласит заголовок на обложке.
Напомним, что Малиновский зимой перебрался в "Марсель" из "Аталанты" и это его второй гол за французскую команду.
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