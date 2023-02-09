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"Слишком мощный", - французская L'Equipe разместила ФОТО Малиновского на обложке

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Руслан заставил говорить о себе спортивную Францию

"Слишком мощный", - французская L'Equipe разместила ФОТО Малиновского на обложке

фото из свободных источников

Новина українською

Ведущая французская спортивная газета L'Equipe утром 9 февраля вышла с обложкой, на которой разместила фото украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского.

Украинец мощнейшим ударом в матче французского классико, поединка Кубка Франции против "ПСЖ", помог команде добыть победу.

"Слишком мощный" - гласит заголовок на обложке.

Напомним, что Малиновский зимой перебрался в "Марсель" из "Аталанты" и это его второй гол за французскую команду.

"Слишком мощный", - французская L'Equipe разместила ФОТО Малиновского на обложке - изображение 1
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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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