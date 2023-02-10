Зинченко: Не могу ничего обещать по поводу титула АПЛ
Украинец уверен, что вся борьба еще впереди
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Не могу ничего обещать по поводу титула АПЛ, потому что впереди еще много матчей. Много говорят о нашей гонке за чемпионством, но АПЛ – сильнейшая лига мира.
Мы лидируем, но в прошлом туре "Эвертон", который находится в зоне вылета, сумел нас обыграть. Все еще может случиться", — сказал Зинченко.
Напомним, что "Арсенал", имея матч в запасе, опережает ближайшего соперника на 5 очков.
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Источник:VBET News
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