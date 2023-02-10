Зинченко: Не могу ничего обещать по поводу титула АПЛ

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко не спешит примерять корону чемпиона Англии 2024 года. Игрок уверен, что вся борьба еще впереди.

"Не могу ничего обещать по поводу титула АПЛ, потому что впереди еще много матчей. Много говорят о нашей гонке за чемпионством, но АПЛ – сильнейшая лига мира.

Мы лидируем, но в прошлом туре "Эвертон", который находится в зоне вылета, сумел нас обыграть. Все еще может случиться", — сказал Зинченко.