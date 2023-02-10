Йовичевич: У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора
Коуч горняков расхвалил своего бывшего подопечного
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "
"Мудрик может зайти так далеко, как захочет. Его амбиции безграничны, он может выиграть "Золотой мяч".
У него больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора. Я не могу сравнивать, потому что Мудрик тольконачал взбираться на вершину, а Винисиус находится на высшем уровне уже несколько лет, но у него огромный потенциал.
У него невероятная трудовая этика: он тренируется, когда все отдыхают. Он всегда хочет совершенствовать свой удар и говорит, что хочет быть лучшим в мире. У него потрясающий менталитет победителя", - сказал Йовичевич.
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