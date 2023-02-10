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Йовичевич: У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора

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Коуч горняков расхвалил своего бывшего подопечного

Йовичевич: У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич расписал таланты экс-вингера "горняков" Михаила Мудрика, который этой зимой перешел в "Челси", заявив, что украинец имеет больший потенциал, нежели звезда мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

"Мудрик может зайти так далеко, как захочет. Его амбиции безграничны, он может выиграть "Золотой мяч".

У него больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора. Я не могу сравнивать, потому что Мудрик тольконачал взбираться на вершину, а Винисиус находится на высшем уровне уже несколько лет, но у него огромный потенциал.

У него невероятная трудовая этика: он тренируется, когда все отдыхают. Он всегда хочет совершенствовать свой удар и говорит, что хочет быть лучшим в мире. У него потрясающий менталитет победителя", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Tribal Football

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