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Тренер Жироны Мичел: Цыганков может сыграть форварда, у нас есть такая опция

Наши за границей
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У Жироны перед матчем с Кадисом вылетел основной нападающий

Тренер Жироны Мичел: Цыганков может сыграть форварда, у нас есть такая опция

ФК Жирона

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел перед матчем Ла Лиги с "Кадисом" заявил о том, что в свете травмы форварда Кристиана Стуани на острие атак может сыграет и украинец Виктор Цыганков.

"Я знаю, что Цыганков может сыграть форварда, хотя на тренировках мы это не отрабатывали. У нас есть такая опция, но, думаю, найдутся другие варианты. Впереди может действовать молодой Камара", — сказал Мичел.

Напомним, что матч "Кадис" - "Жирона" начнется сегодня в 22:00.

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В статье: Мичел Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS

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