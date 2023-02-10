Тренер Жироны Мичел: Цыганков может сыграть форварда, у нас есть такая опция
У Жироны перед матчем с Кадисом вылетел основной нападающий
ФК Жирона
Главный тренер "
"Я знаю, что Цыганков может сыграть форварда, хотя на тренировках мы это не отрабатывали. У нас есть такая опция, но, думаю, найдутся другие варианты. Впереди может действовать молодой Камара", — сказал Мичел.
Напомним, что матч "Кадис" - "Жирона" начнется сегодня в 22:00.
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Источник:AS
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