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Беседин дебютировал за Омонию

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(1 голосов)

Но выход украинца на замену не помог команде

Беседин дебютировал за Омонию

Фото: omonoiafc.com.cy

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Беседин сегодня, 10 февраля дебютировал за свой новый клуб, "Омонию" из Лимассола.

Омония в матче чемпионата Кипра играла с "Арисом", и Беседин вішел на замену на 63-й минуте.

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Впрочем, форвард не спас свою команду от поражения – 1:2.

Другой украинец, Роман Безус, вышел в основе "Омонии", однако был заменен в перерыве из-за травмы.

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В статье: Артем Беседин Омония (Никосия)
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
10.02.2023 в 23:37
Утім, форвард не врятував свою команду від поразки – 1:2. ——————Було б дуже дивно якби йому це вдалось
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