Беседин дебютировал за Омонию
Но выход украинца на замену не помог команде
Фото: omonoiafc.com.cy
Форвард сборной Украины Артем Беседин сегодня, 10 февраля дебютировал за свой новый клуб, "Омонию" из Лимассола.
Омония в матче чемпионата Кипра играла с "Арисом", и Беседин вішел на замену на 63-й минуте.
Впрочем, форвард не спас свою команду от поражения – 1:2.
Другой украинец, Роман Безус, вышел в основе "Омонии", однако был заменен в перерыве из-за травмы.
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