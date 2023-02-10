Беседин дебютировал за Омонию

Форвард сборной Украины Артем Беседин сегодня, 10 февраля дебютировал за свой новый клуб, "Омонию" из Лимассола.

Омония в матче чемпионата Кипра играла с "Арисом", и Беседин вішел на замену на 63-й минуте.

Впрочем, форвард не спас свою команду от поражения – 1:2.

Другой украинец, Роман Безус, вышел в основе "Омонии", однако был заменен в перерыве из-за травмы.