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Цыганков вышел на замену в матче против Кадиса. Жирона горит со счетом 0:2

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец пока что притирается

Цыганков вышел на замену в матче против Кадиса. Жирона горит со счетом 0:2

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков вышел на замену в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".

Украинец на 63-й минуте он заменил Алейша Гарсию. Это его второй матч в составе команды.

"Жирона" к тому моменту горит со счетом 0:2.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
11.02.2023 в 00:04
За 30+ хвилин 5разів доторкнувся до м'яча! Жирона ніяка
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