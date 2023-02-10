Цыганков вышел на замену в матче против Кадиса. Жирона горит со счетом 0:2

Украинский полузащитник " Жироны " Виктор Цыганков вышел на замену в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".

Украинец на 63-й минуте он заменил Алейша Гарсию. Это его второй матч в составе команды.

"Жирона" к тому моменту горит со счетом 0:2.