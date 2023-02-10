Цыганков вышел на замену в матче против Кадиса. Жирона горит со счетом 0:2
Украинец пока что притирается
Фото: gironafc.cat
Украинский полузащитник "
Украинец на 63-й минуте он заменил Алейша Гарсию. Это его второй матч в составе команды.
"Жирона" к тому моменту горит со счетом 0:2.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Динамо продало Витиньо. Известна сумма
- Украина вернула тела 61 павшего защитника
- В министерствах обороны Румынии и Молдовы отреагировали на заявление Залужного о пролете ракет РФ
- Мудрик нашел первого Bro в Челси. Украинец выложил дружественное фото с Беном Чилвеллом
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
11.02.2023 в 00:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн