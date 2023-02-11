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Стало известно, какую оценку получил Циганков за выступление в матче против Кадиса

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец начал матч на скамье запасных

Стало известно, какую оценку получил Циганков за выступление в матче против Кадиса

фото - ФК Жирона

Новина українською

В пятницу в матче 21 тура Ла лиги "Жирона" проиграла "Кадису" со счетом 0:2. Украинский хавбек Виктор Цыганков при этом вышел на замену на 64-й минуте матча.

Авторитетный портал Whoscored поставил Цыганкову среднюю отметку 6,3. В то же время лучшим игроком матча признан полузащитник "Кадиса" Эскаланте (8,4), забивший один из голов.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" занимает 11 позицию. В следующем туре Ла лиги "бело-красные" на своем поле встретятся с "Альмерией".

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В статье: Кадис Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (2)
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Brian Cohen (Дніпро)
11.02.2023 в 10:13
А чому Англія?
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
11.02.2023 в 12:01
Потому что гладиолус.
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0
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