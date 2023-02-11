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Ни одного удара за 65 минут. Яремчук получил среднюю оценку против одного из лидеров Лиги Жюпиле

Наши за границей
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Украинец снова выдал неяркий поединок

Ни одного удара за 65 минут. Яремчук получил среднюю оценку против одного из лидеров Лиги Жюпиле

Фото: Belga Image

Новина українською

В рамках 25-го тура Лиги Жюпиле "Брюгге" встречался с "Рояль Унион" – матч завершился со счетом 1:1. Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но был заменен на 65-й минуте.

WhoScored оценил старания форварда баллом в 6,5, а SofaScore поставил ему 6,7. Это шестой и седьмой результат в команде, соответственно.

Через 65 минут Яремчук ни разу не смог пробить по воротам, выполнил 18 точных пасов из 26 (два ключевых) и выиграл две верховые борьбы.

Сухая серия Романа длится уже 10 матчей. В последний раз он забивал еще 19 октября прошлого года в ворота “Синт-Трейдена”. В общей сложности на его счету два гола и два ассиста в 19-ти матчах.

После этого поединка позиции команд не изменились: "Брюгге" занимает четвертое место, а "Рояль Унион" идет на второй позиции. Между коллективами разрыв в 14 очков, а первый "Генк" опережает "Рояль" еще на шесть зачетных баллов с матчем в запасе.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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