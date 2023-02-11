Забарный пропустит следующий матч Борнмута из-за повреждения. Защитник травмировался еще в Динамо
На последней тренировке с Луческу
Борнмут
Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный пропустит следующий матч команды. Об этом сообщает Bournemouth Daily Echo.
Главный тренер "вишенок" Гарри О'Нил в комментарии изданию отметил, что у украинца травма стопы. Он получил повреждение еще на сборах с "Динамо" во время последней тренировки с киевлянами перед переездом в Англию.
Забарный вместе с командой ехал на матч против "Брайтона" в минувшие выходные, однако не попал даже в заявку.
Пока неизвестно, сколько еще будет находиться украинец в лазарете. О'Нил сообщил, что Илья точно не сыграет против "Ньюкасла" сегодня, 11 февраля.
Отметим, что следующий матч "вишенок" запланирован на 18 февраля против "Вулверхэмптона".
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