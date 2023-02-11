  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный пропустит следующий матч Борнмута из-за повреждения. Защитник травмировался еще в Динамо
В тренде

Забарный пропустит следующий матч Борнмута из-за повреждения. Защитник травмировался еще в Динамо

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

На последней тренировке с Луческу

Забарный пропустит следующий матч Борнмута из-за повреждения. Защитник травмировался еще в Динамо

Борнмут

Новина українською

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный пропустит следующий матч команды. Об этом сообщает Bournemouth Daily Echo.

Главный тренер "вишенок" Гарри О'Нил в комментарии изданию отметил, что у украинца травма стопы. Он получил повреждение еще на сборах с "Динамо" во время последней тренировки с киевлянами перед переездом в Англию.

Забарный вместе с командой ехал на матч против "Брайтона" в минувшие выходные, однако не попал даже в заявку.

Пока неизвестно, сколько еще будет находиться украинец в лазарете. О'Нил сообщил, что Илья точно не сыграет против "Ньюкасла" сегодня, 11 февраля.

Отметим, что следующий матч "вишенок" запланирован на 18 февраля против "Вулверхэмптона".

По теме
yellow-arrow
Зозуля: Россияне не слышали, что такое военная честь. Они – перегной для нашей земли
yellow-arrow
Ни одного удара за 65 минут. Яремчук получил среднюю оценку против одного из лидеров Лиги Жюпиле
yellow-arrow
Дерби с повышенной ответственностью. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 11.02.23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ньюкасл Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде