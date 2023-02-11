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Мудрик выйдет в старте Челси во втором матче подряд

Наши за границей
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(1 голосов)

Снова в Лондонском дерби

Мудрик выйдет в старте Челси во втором матче подряд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура АПЛ "Вест Хэм" сыграет против "Челси". Главный тренер "аристократов" Грэм Поттер доверил место в основе украинцу Михаилу Мудрику на левом фланге атаки.

Для вингера это будет второй подряд поединок в стартовом составе "Челси". В прошлом туре украинец появился с первых минут против "Фулхэма", но был заменен после перерыва.

Перед этим туром "молотобойцы" занимают 17-е место в АПЛ, а "аристократы" идут на девятой позиции. В первом круге – в матче шестого тура – "Челси" праздновал волевую победу над "Вест Хэмом" 2:1.

Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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sasha1951 (Sausalito)
11.02.2023 в 13:42
думаю Ярмоленко порешает. 2-0
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