Мудрик выйдет в старте Челси во втором матче подряд

В рамках 23-го тура АПЛ "Вест Хэм" сыграет против "Челси". Главный тренер "аристократов" Грэм Поттер доверил место в основе украинцу Михаилу Мудрику на левом фланге атаки.

Для вингера это будет второй подряд поединок в стартовом составе "Челси". В прошлом туре украинец появился с первых минут против "Фулхэма", но был заменен после перерыва.

Перед этим туром "молотобойцы" занимают 17-е место в АПЛ, а "аристократы" идут на девятой позиции. В первом круге – в матче шестого тура – "Челси" праздновал волевую победу над "Вест Хэмом" 2:1.

Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.