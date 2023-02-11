Мудрик получил более высокую оценку, чем Хаверц, Маунт и Зиеш за игру против Вест Хэма

В рамках 23-го тура чемпионата Англии "Челси" в гостях расписал ничью с "Вест Хэмом" - 1:1.

В стартовом составе "пенсионеров" на этот поединок вышел Михаил Мудрик. Украинский вингер провел на поле 67 минут и был заменен Хакимом Зиешем.

Аналитический портал WhoScored оценил игру 22-летнего украинца в 6,3 балла. За этот поединок Михаил не нанес ни одного удара по воротам соперника, ни разу не пошел в дриблинг и имел 89% точных передач.

Примечательно, что сразу несколько звездных партнеров Мудрика по атаке получили более низкие оценки: Кай Хаверц (6,2), Мейсон Маунт (5,9) и Хаким Зиеш (6,2).