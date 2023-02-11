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Мудрик получил более высокую оценку, чем Хаверц, Маунт и Зиеш за игру против Вест Хэма

Наши за границей
(1 голосов)

Правда, Михаил ни разу не пробил по воротах "молотобойцев"

Мудрик получил более высокую оценку, чем Хаверц, Маунт и Зиеш за игру против Вест Хэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Англии "Челси" в гостях расписал ничью с "Вест Хэмом" - 1:1.

В стартовом составе "пенсионеров" на этот поединок вышел Михаил Мудрик. Украинский вингер провел на поле 67 минут и был заменен Хакимом Зиешем.

Аналитический портал WhoScored оценил игру 22-летнего украинца в 6,3 балла. За этот поединок Михаил не нанес ни одного удара по воротам соперника, ни разу не пошел в дриблинг и имел 89% точных передач.

Примечательно, что сразу несколько звездных партнеров Мудрика по атаке получили более низкие оценки: Кай Хаверц (6,2), Мейсон Маунт (5,9) и Хаким Зиеш (6,2).

Мудрик получил более высокую оценку, чем Хаверц, Маунт и Зиеш за игру против Вест Хэма - изображение 1
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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (0)
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naetyr
11.02.2023 в 17:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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