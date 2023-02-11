Срна: Ахметов после игры с Ливерпулем получил сообщение, что продал Мудрика дешево

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями насчет перехода Михаила Мудрика в лондонский "Челси".

– Как чувствует себя рекордсмен? Ты ведь рекордсмен уже?

– Рекордсмен чего?

– Ну, трансферов.

- Да нет. Это работа команды, тренерского штаба, Мудрика, это не я. Легко продавать качественный продукт, когда он есть. У нас не было много работы. С первого дня клуб занял свою позицию, президент свою позицию, а позиция очень проста – Миша Мудрик стоит 100 миллионов.

– Давай об этом, как удалось продать украинского футболиста за 100 миллионов?

– Ну вот здесь ключевое то, что многие в Европе не относятся с большим уважением к украинцам так, как к бразильцам. Вот я считаю, что после трансфера последуют некоторые изменения. Весь футбольный мир смотрит по-другому на украинских футболистов. Забарный перешел за большие деньги, но Миша Мудрик, конечно, это самый большой трансфер, второй в истории футбола в зимний период, самый большой для "Шахтера" и Украины. Я вам скажу, что мы бы продали его дороже, если бы не война. Вы так тоже крутили головой, когда я сказал, что цена Мудрика – 100 миллионов. Я просто знаю нашего президента и знаю наш клуб.

– Объясни, из чего сложить эту цену, как оценивается футболист?

– Во-первых, цены формирует рынок. Следовательно, клуб, который хочет купить Мудрика, должен уважать наш клуб, нашего президента, нашу страну и, в конце концов, Мудрика. Я сидел с директором Палкиным, мы смотрели игру против "Ливерпуля", переживали очень сильно, потому что это наш игрок. Также с президентом был на связи, он переживал, смотрел эту игру. Когда она закончилась, каждый из нас получил сообщение, что мы его продали дешево.

– Кто писал?

– Все писали, не важно кто. Ко мне подошел Йовичевич и сказал: "Дарио, дешево продали".